Строительство основных зданий новой инфекционной больницы в Уфе завершено
Вчера, 16 мая, первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров проверил главную стройку Уфы. Новую инфекционную больницу начали возводить совсем недавно, но уже сегодня завершено строительство основных зданий и корпусов. Первых пациентов, в том числе больных коронавирусом, клиника сможет принять уже после 25 мая.
Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, сейчас в больнице прокладывают внутренние сети, водопровод и системы водоотведения. Территория клиники будет поделена на чистую зону и зону для зараженных.
«На стройке работают около тысячи человек одновременно, в несколько смен. Объект важный, поэтому сроки сдачи короткие», - сообщает региональное правительство.
ИСТОЧНИК KP.RU