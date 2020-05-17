Строительство основных зданий новой инфекционной больницы в Уфе завершено

17 Май 2020 2020-05-17T16:02:23+03:00

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Вчера, 16 мая, первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров проверил главную стройку Уфы. Новую инфекционную больницу начали возводить совсем недавно, но уже сегодня завершено строительство основных зданий и корпусов. Первых пациентов, в том числе больных коронавирусом, клиника сможет принять уже после 25 мая.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, сейчас в больнице прокладывают внутренние сети, водопровод и системы водоотведения. Территория клиники будет поделена на чистую зону и зону для зараженных.

«На стройке работают около тысячи человек одновременно, в несколько смен. Объект важный, поэтому сроки сдачи короткие», - сообщает региональное правительство.

ИСТОЧНИК KP.RU