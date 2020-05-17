В Стерлитамаке сосед совратил 12-летнюю девочку
Заявление на извращенца подала мать девочки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Стерлитамаке задержали 39-летнего мужчину, который приставал к своей соседке-пятикласснице.
Как сообщил источник «КП-Уфа», заявление на извращенца подала мать 12-летней девочки. По ее словам, 12 мая около двух часов дня тот встретил в подъезде на улице Артема ее дочку и совершил с ней развратные действия сексуального характера.
Известно, что мужчина в 2016 году уже был судим, правда, за кражу. Пока он задержан по статье 20.25 КоАП РФ - Уклонение от исполнения административного наказания. По обвинению в совращении ребенка решение не принято.
ИСТОЧНИК KP.RU