В Башкирии 36-летний отец младенцев-близнецов найден мертвым после ссоры с женой

16 Май 2020 2020-05-16T09:22:49+03:00

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8 мая в Ермекеевском районе Башкирии в деревне Старые Сулли пропал 36-летний Марат Яльмиев после ссоры со своей супругой. Как сообщил собственный источник «КП – Уфа», мужчина поругался со своей супругой, сел в свою «Ладу» и уехал в неизвестном направлении. Известно, что семья приехала в гости к родителям мужа, сами они проживают в Тольятти.

Несколько дней о Марате не было никаких вестей, и лишь вчера 15 мая вечером пришли трагические новости. Волонтеры организации «Лиза Алерт» сообщили, что мужчина найден мертвым. Что случилось с ним, остается неизвестным. В последний раз он был в онлайне в социальных сетях 10 мая вечером.

У мужчины остались супруга с двумя младенцами-близнецами на руках, мальчики в семье родились 27 февраля 2020 года. Марат работал в ХМАО водителем.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU