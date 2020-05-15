2020-05-15T22:50:50+03:00
Происшествия

В Башкирии 18-летний парень убил гостя и сбросил тело в реку

Погибшего смогли найти ровно месяц спустя
Владислав КАЗАНЦЕВ
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То самое место, где был найден труп // фото: СК РБТо самое место, где был найден труп // фото: СК РБ
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В Татышлинском районе Башкирии 18-летнего парня подозревают в убийстве местного жителя. По версии следствия, молодой человек сбросил труп в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщили в республиканском СК, 11 мая в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на берегу реки Ари тела 49-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По информации собственного источника "КП-Уфа", у погибшего было проломлено основание черепа. Правоохранители сразу же возбудили уголовное дело и начали поиски подозреваемого.

Следователи совместно с полицейскими установили предполагаемого убийцу и задержали его. Им оказался 18-летний парень.

Сыщики смогли восстановить картину преступления. Как выяснилось, все произошло за месяц до обнаружения трупа. 11 апреля потерпевший был в гостях у своей знакомой. После распития алкоголя между ними вспыхнула ссора. Племянник женщины вступился за нее и забил мужчину. Тот от полученных травм скончался на следующий день. После его кончины подозреваемый решил скрыть преступление и сбросил тело в реку.

Следователи провели первоначальные действия и намерены оставить молодого человека под стражей. Собеседник "КП-Уфа" отметил, что несмотря на свой возраст, подозреваемый уже проходил сразу по двум уголовным статьям - за кражу и изнасилование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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