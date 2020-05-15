2020-05-15T11:41:56+03:00
Общество

Башкирия запустит собственное производство материала для медицинских костюмов

Инвестор намерен вложить в строительство и закупку оборудования 188 млн рублей
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Проект одобрили на удаленном инвестчасеПроект одобрили на удаленном инвестчасе
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В Башкирии появится собственное производство материала для медицинских костюмов. Проект получил «добро» на удаленном «Инвестчасе», который провел глава республики Радий Хабиров.

Инициатором и инвестором предприятия выступил гендиректор фирмы «Уральские роботы». Он представил проект производственной линии по изготовления материала спанбонда – его применяют в отраслях легкой промышленности, в том числе и пошиве медицинской одежды. Инвестор намерен вложить в строительство и закупку оборудования 188 млн рублей.

Проект был внесен в список приоритетных. Власти выделят землю на его возведение и предоставят льготное финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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