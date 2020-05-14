В Уфе чудом спасли школьника, который наложил на себя руки из-за несчастной любви

14 Май 2020 2020-05-14T20:45:55+03:00

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Накануне в одну из больниц Уфы доставили 16-летнего парня. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, медики сразу же сообщили об инциденте в полицию. К счастью, подростка удалось спасти, сейчас его жизни уже ничто не угрожает.

Однако, по словам собеседника, в какой-то момент молодой человек находился едва ли не грани жизни и смерти. Он очень долго пролежал на полу собственной квартиры, где его обнаружили родные.

По предварительной версии, парень решился на глупый и необдуманный поступок из-за симпатии к девушке.

ИСТОЧНИК KP.RU