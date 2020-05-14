Отправились за черемшой: в Башкирии в лесу заблудились двое мужчин и 15-летняя девочка
Вчера вечером, 13 мая, к спасателям обратилась женщина, которая сообщила, что в лесу около деревни Ургала Белокатайского района Башкирии заблудился ее муж, а также еще один мужчина и 15-летняя девочка. Все вместе они пошли за черемшой, а в итоге потеряли друг друга из виду и заблудились. Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, 61-летний и 43-летний мужчины – жители Челябинской области.
На поиски пропавших незамедлительно выехали спасатели госкомитета республики по ЧС, сотрудники полиции и местные жители. Как выяснилось сегодня, 14 мая, один из мужчин вышел из леса еще вчера вечером.
- Второй мужчина с девочкой только сегодня самостоятельно вышли к деревне Ургала. Состояние людей удовлетворительное, - рассказали в экстренной службе.
ИСТОЧНИК KP.RU