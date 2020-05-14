В Уфе родные разыскивают пропавшую без вести 24-летнюю Альмиру Муллакаеву

14 Май 2020 2020-05-14T09:00:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 мая, в социальных сетях появилось объявление о пропаже 24-летней Альмиры Муллакаевой. Родственники девушки бьют тревогу: она ушла из дома в Уфе еще 24 апреля и бесследно пропала. Сейчас она не выходит на связь с родными и о ее местонахождении ничего не известно.

Тревогу забила мама Альмиры. Она просит всех, кто мог ее видеть или знает о местонахождении девушки, сообщить ей по телефону: 89962925878 или обратиться в полицию по номерам 102 или 112.

Приметы Альмиры Муллакаевой: рост 167 см, голубые глаза, русые волосы ниже плеч.

ИСТОЧНИК KP.RU