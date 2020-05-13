2020-05-13T13:02:53+03:00
Общество

В Уфе семья с шестью детьми выживает в самоизоляции в крохотной комнате

Во время карантина отец семейства остался без работы, а семья – без денег
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: личный архив семьи РомановыхФото: личный архив семьи Романовых
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В жутких условиях пришлось пережидать режим самоизоляции уфимской семье Романовых, чью непростую историю рассказало издание «Российская газета». Семья, в которой воспитывается шестеро детей (старшей дочери 15 лет, а младшему всего год – Ред.), проживает в тесной комнатушке площадью 15 квадратных метров, по стенам и потолку которой расползлась черная плесень от сырости. Это жилье для семьи социальное, потому уже 4 год Федоровы не могут дождаться сертификата на улучшение жилищных условий. Материнский капитал они использовали на покупку земельного участка в Нуримановском районе и оплату детского сада, а сейчас стоят в списке многодетных семей, имеющих право на получение жилья.

Глава семейства, который работал на мебельной фабрике, во время карантина потерял работу, и семья осталась практически без средств к существованию, выживая только на детские пособия. В какой-то момент старенький ноутбук, на котором дистанционно учились дети, сломался, и лишь благодаря помощи депутатов ребята смогли продолжить учебу.

- До слез обидно, когда нас обливают грязью, типа - нарожали, вот и обеспечивайте! Мы ведь просим только то, что положено по закону. Я росла в многодетной семье и категорически против абортов. Дети - наше богатство, мы их обязательно поставим на ноги, - заявила многодетная мать Анастасия Федорова.

В свою очередь, в государственном комитете Башкирии по строительству и архитектуре уточнили, что в настоящий момент семья Романовых стоит на 1346 месте в списке многодетных семей, имеющих право на жилищный сертификат. Какого-то преимущественного права на внеочередное получение семья не имеет, поскольку их дом не признан аварийным или не подлежащим ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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