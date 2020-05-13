2020-05-13T11:41:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Уфа оказалась на 11 месте в России по уровню боязни коронавируса

Больше всего COVID-19 боятся москвичи и жители Санкт-Петербурга
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Аналитики составили список российских городов, жители которых очень боятся коронавируса и постоянно мониторят ситуацию с КВИ в интернете. Уфа также вошла в этот список и заняла 11 место. Об этом сообщает издание Ufacitynews.ru со ссылкой на экспертов Центра политической конъюктуры.

На первом месте, ожидаемо, оказалась Москва – там за месяц жители оставили 21 492 929 «коронавирусных» запросов. На втором – Санкт-Петербург и 7 399 744 поисковых запроса по КВИ, а на третьем – Екатеринбург и 2 704 727 запроса по ситуации с ковидом.

Уфимцы за месяц запрашивали информацию о коронавирусе 1 225 022 раза, это 70 процентов от всех запросов в интернете. Чаще всего горожан интересует статистика по заболевшим и умершим, а также основным симптомам и осложнениям от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Уфе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии ожидаются заморозки
ЕГЭ и ОГЭ в 2020 году в Башкирии перенесли на неопределенный срок
Банк УРАЛСИБ продлевает до 30 июня обслуживание карт с закончившимся сроком действия
Какие уфимские ЖК могут претендовать на звание лучших в стране?
В Уфе семья с шестью детьми выживает в самоизоляции в крохотной комнате
«Это ее первое место работы»: что известно о уфимском педагоге, издевавшейся над воспитанниками социального приюта
Уфа оказалась на 11 месте в России по уровню боязни коронавируса
Извращенец из Башкирии рассказал, как пять часов издевался над девочкой
В Башкирии зарегистрировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом
В Башкирии мужчина насмерть сбил пешехода
ООО "БашРТС" обновляет участок теплотрассы в центре Уфы: дорога закрыта
В Башкирии на трассе столкнулись два грузовика и легковушка: погиб молодой мужчина
Житель Башкирии набросился на маму из-за 14 тысяч
Один из районов Башкирии атаковало зловредное насекомое
ВТБ предоставил первые льготные оборотные кредиты системообразующим организациям
Сметанник для нефтяника!
Житель Башкирии убил свою знакомую кирпичом
«Знаю, что ученик вырастет проституткой»: уфимский педагог снимает скандальные ролики