Уфа оказалась на 11 месте в России по уровню боязни коронавируса

13 Май 2020 2020-05-13T11:41:25+03:00

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Аналитики составили список российских городов, жители которых очень боятся коронавируса и постоянно мониторят ситуацию с КВИ в интернете. Уфа также вошла в этот список и заняла 11 место. Об этом сообщает издание Ufacitynews.ru со ссылкой на экспертов Центра политической конъюктуры.

На первом месте, ожидаемо, оказалась Москва – там за месяц жители оставили 21 492 929 «коронавирусных» запросов. На втором – Санкт-Петербург и 7 399 744 поисковых запроса по КВИ, а на третьем – Екатеринбург и 2 704 727 запроса по ситуации с ковидом.

Уфимцы за месяц запрашивали информацию о коронавирусе 1 225 022 раза, это 70 процентов от всех запросов в интернете. Чаще всего горожан интересует статистика по заболевшим и умершим, а также основным симптомам и осложнениям от коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU