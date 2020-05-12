Известна личность 16-го жителя Башкирии, умершего от коронавируса
Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин раскрыл личность жителя республики, умершего от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных ковидом, скончалась 67-летняя женщина.
«У нас один летальный исход [за сутки], это женщина 53 года рождения, у которой была сопутствующая патология бронхо-легочной системы в виде бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких», – сообщил Забелин во время брифинга оперативного штаба.
Напомним, за все время пандемии от коронавируса в Башкирии скончалось 16 жителей. Число заразившихся, по последним данным, составляет 1647 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU