Известна личность 16-го жителя Башкирии, умершего от коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T13:10:38+03:00

Им оказалась пожилая женщина, у нее были сопуствующие заболевания

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Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин раскрыл личность жителя республики, умершего от коронавирусной инфекции. От осложнений, вызванных ковидом, скончалась 67-летняя женщина.

«У нас один летальный исход [за сутки], это женщина 53 года рождения, у которой была сопутствующая патология бронхо-легочной системы в виде бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких», – сообщил Забелин во время брифинга оперативного штаба.

Напомним, за все время пандемии от коронавируса в Башкирии скончалось 16 жителей. Число заразившихся, по последним данным, составляет 1647 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU