2020-05-09T20:58:21+03:00
Происшествия

Погиб после рождения ребенка: стали известны личности утонувших в машине жителей Башкирии

Поездка двух друзей закончилась трагедией
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Стали известны личности двух мужчин, погибших накануне в результате съезда машины в реку Усень близ деревни Райманово Туймазинского района. Утонувшими оказались местные жители: 32-летний Денис Р. и 33-летний Айнур З. У обоих были семьи с детьми.

У одного из мужчин – Айнура – 6 мая, за два дня до инцидента, родился ребенок. По одной из версий, он отправился вместе с приятелем отмечать это событие. Встреча двух друзей привела к трагедии.

Кто именно из погибших находился за рулем, пока неизвестно. По предварительным данным, управлявший Lada Priora мужчина не справился с управлением при повороте, после чего машина вылетела с дороги и опрокинулась прямо в реку. Несмотря на то, что вода там не глубокая, ни водитель, ни пассажир выбраться из машины не смогли. Не исключено, что они потеряли сознания после падения автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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