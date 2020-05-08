В Уфе на два дня полностью перестанут ходить трамваи и троллейбусы

8 Май 2020 2020-05-08T20:10:35+03:00

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В Уфе на два дня полностью «отключат» трамваи и троллейбусы, сообщают в МУЭТ. Как сообщил перевозчик в социальных сетях, движение электротранспорта будет полностью остановлено с 9 по 11 мая.

В МУЭТ Уфы объяснили такое решение тем, что режим повышенной готовности пока никто не отменял и на электротранспорте сократился пассажиропоток. Таким образом вплоть до вторника, 12 мая, по городу будет невозможно передвигаться на трамваях и троллейбусах.

С 12 мая электротранспорт Уфы будет работать, как и раньше, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU