2020-05-08T20:10:35+03:00
Общество

В Уфе на два дня полностью перестанут ходить трамваи и троллейбусы

В МУЭТ объяснили почему приняли такое решение
Павел КРАЙНОВ
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Фото: МУЭТ УфыФото: МУЭТ Уфы
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В Уфе на два дня полностью «отключат» трамваи и троллейбусы, сообщают в МУЭТ. Как сообщил перевозчик в социальных сетях, движение электротранспорта будет полностью остановлено с 9 по 11 мая.

В МУЭТ Уфы объяснили такое решение тем, что режим повышенной готовности пока никто не отменял и на электротранспорте сократился пассажиропоток. Таким образом вплоть до вторника, 12 мая, по городу будет невозможно передвигаться на трамваях и троллейбусах.

С 12 мая электротранспорт Уфы будет работать, как и раньше, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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