В Башкирии спустя месяц обнаружили тело пропавшего рыбака

8 Май 2020 2020-05-08T18:41:24+03:00

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Сегодня, 8 мая, на берегу реки Зилим в Архангельском районе Башкирии обнаружили тело 51-летнего мужчины, пропавшего еще 10 апреля. Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, уроженец деревни Карташевка отправился на рыбалку и бесследно пропал. За помощью к спасателям и сотрудникам полиции обратился его сын.

Поиски пропавшего рыбака продолжались почти месяц. Некоторое время назад на берегу Зилима обнаружили перевернутую резиновую лодку, рюкзак и термос, которые принадлежали мужчине. Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС четыре раза выезжали на поиски пропавшего – искали на берегу и на воде. Сегодня было найдено тело утонувшего рыбака, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU