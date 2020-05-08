2020-05-08T18:41:24+03:00
Происшествия

В Башкирии спустя месяц обнаружили тело пропавшего рыбака

Все это время мужчину разыскивали спасатели и родственники
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧСФото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС
Изменить размер текста:

Сегодня, 8 мая, на берегу реки Зилим в Архангельском районе Башкирии обнаружили тело 51-летнего мужчины, пропавшего еще 10 апреля. Как сообщает госкомитет Башкирии по ЧС, уроженец деревни Карташевка отправился на рыбалку и бесследно пропал. За помощью к спасателям и сотрудникам полиции обратился его сын.

Поиски пропавшего рыбака продолжались почти месяц. Некоторое время назад на берегу Зилима обнаружили перевернутую резиновую лодку, рюкзак и термос, которые принадлежали мужчине. Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС четыре раза выезжали на поиски пропавшего – искали на берегу и на воде. Сегодня было найдено тело утонувшего рыбака, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе на два дня полностью перестанут ходить трамваи и троллейбусы
В Башкирии скончался 19-летний парень с опухолью мозга, которого не могли прооперировать в родном городе
В Башкирии спустя месяц обнаружили тело пропавшего рыбака
Следком проверит обстоятельства гибели девятилетнего мальчика в Башкирии
В Башкирии из реки вытащили легковушку с телами двоих мужчин
ВТБ запускает новую кредитную «Карту возможностей»
Волонтеры рассказали подробности гибели пропавшего девятилетнего мальчика в Башкирии
Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц
В Башкирии поиски пропавшего три недели назад девятилетнего ребенка завершились трагедией
«Дом.ru» вводит «индекс открытых дверей»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, водитель погиб
Стало известно сколько всего жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус в Башкирии на 8 мая 2020 года: количество заболевших составило 1332 человека
«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень
«Будет все плохо»: глава Башкирии попросил жителей республики не выходить из домов на День Победы
Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии
День Победы на телеканале БСТ
В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника
В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода