2020-05-08T17:52:24+03:00
Происшествия

Следком проверит обстоятельства гибели девятилетнего мальчика в Башкирии

Сыщики уже возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ребенка
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Сегодня, 8 мая, в Гафурийском районе Башкирии было обнаружено тело девятилетнего мальчика, пропавшего еще 22 апреля. Ринат Ф. (имя изменено. – ред.) приехал вместе с родителями погостить к дедушке и бабушке в деревню Нижний Ташбукан. В тот злополучный день он вышел из дома и пропал. Вскоре к его поискам подключились сотрудники полиции, волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа», «Отклик – Стерлитамак» и другие. К сожалению, поиски ребенка завершились трагедией.

Тем временем, историей пропажи и гибели мальчика заинтересовались в СКР по Башкирии. Сыщики возбудили уголовное дело по факту обнаружения его тела. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего в поисках ребенка принимали участие более 200 человек, специальная техника, в том числе квадрокоптеры, гидроциклы и водный транспорт.

- К сожалению, в живых мальчика обнаружить не удалось, его тело было извлечено из реки 8 мая 2020 года без видимых телесных повреждений, с признаками смерти в результате утопления, - сообщили в пресс-службе следкома по Башкирии.

Чтобы установить точную причину смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Причины и обстоятельства трагедии устанавливают следователи-криминалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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