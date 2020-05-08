В Башкирии из реки вытащили легковушку с телами двоих мужчин

8 Май 2020 2020-05-08T16:41:06+03:00

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Сегодня днем, 8 мая, после полудня в Туймазинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным регионального ГИБДД в реке Усень рядом с деревней Райманово был обнаружен автомобиль «Лада Приора». Машина находилась в воде в перевернутом положении.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, когда машину достали из воды, то обнаружили там тела двоих мужчин. По предварительным данным, на месте водителя сидел 32-летний местный житель. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU