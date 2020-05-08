В Башкирии поиски пропавшего три недели назад девятилетнего ребенка завершились трагедией

8 Май 2020 2020-05-08T14:56:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Поиски девятилетнего мальчика Рината Ф. (имя изменено. – ред.), пропавшего еще 22 апреля, наконец завершены. Больше трех недель волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан», а также сотрудники полиции и спасатели разыскивали его по лесам и вдоль рек Гафурийского района Башкирии. Ребенок бесследно пропал из дома в селе Нижний Ташбукан, куда приехал вместе с родителями в гости к бабушке и дедушке.

Все это время поиски потерявшегося мальчика фактически не останавливались ни на один день – сотни людей прочесывали местность в районе села и забирались дальше в лес. Сегодня волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили, что ребенок найден мертвым. Никаких подробностей добровольцы не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU