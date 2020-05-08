2020-05-08T14:56:43+03:00
Общество

В Башкирии поиски пропавшего три недели назад девятилетнего ребенка завершились трагедией

Мальчика разыскивали сотрудники полиции и волонтеры
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Поиски девятилетнего мальчика Рината Ф. (имя изменено. – ред.), пропавшего еще 22 апреля, наконец завершены. Больше трех недель волонтеры поисковых отрядов «Поиск детей – Уфа» и «Лиза Алерт. Башкортостан», а также сотрудники полиции и спасатели разыскивали его по лесам и вдоль рек Гафурийского района Башкирии. Ребенок бесследно пропал из дома в селе Нижний Ташбукан, куда приехал вместе с родителями в гости к бабушке и дедушке.

Все это время поиски потерявшегося мальчика фактически не останавливались ни на один день – сотни людей прочесывали местность в районе села и забирались дальше в лес. Сегодня волонтеры «Лиза Алерт. Башкортостан» сообщили, что ребенок найден мертвым. Никаких подробностей добровольцы не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своего сообщества в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры рассказали подробности гибели пропавшего девятилетнего мальчика в Башкирии
Билайн расширяет детскую подписку в «Билайн ТВ» и предоставляет бесплатный доступ к ней на месяц
В Башкирии поиски пропавшего три недели назад девятилетнего ребенка завершились трагедией
«Дом.ru» вводит «индекс открытых дверей»
МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра
В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, водитель погиб
Стало известно сколько всего жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус в Башкирии на 8 мая 2020 года: количество заболевших составило 1332 человека
«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень
«Будет все плохо»: глава Башкирии попросил жителей республики не выходить из домов на День Победы
Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии
День Победы на телеканале БСТ
В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника
В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода