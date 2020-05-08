МЧС по Башкирии объявило штормовое предупреждение из-за усиления ветра

8 Май 2020 2020-05-08T14:00:07+03:00

В ближайшие сутки порывы могут достигать 22 метров в секунду

Изменить размер текста: A A

В ближайшие сутки в Башкирии прогнозируется резкое усиление ветра. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС со ссылкой на Башгидрометцентр, начиная с 20:00 8 мая и до 20:00 9 мая в республике ожидается местами дождь и гроза. Ночью полный штиль сменит юго-восточный ветер 0-5 метров в секунду, днем от 9 до 14 метров в секунду. При грозе ожидаются порывы 17-22 метра в секунду.

По данным Башгидрометцентра температура воздуха по республике ночью +9,+14°, местами +3,+8°, днем 24-29°. Видимость на автодорогах будет хорошая.

В Уфе в ближайшие сутки осадков не ожидается, ветер юго-восточный ночью 0-5м/с, днем 9-14м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +7,+9°, в центре +13,+15°. Днем резко потеплеет до +27-29°.

ИСТОЧНИК KP.RU