В Башкирии на трассе перевернулась легковушка, водитель погиб

8 Май 2020 2020-05-08T13:15:30+03:00

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В минувший четверг, 7 мая, в Стерлибашевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП. По данным ГИБДД, на 50 километре дороги Киргиз Мияки - Тятер Арасланово – Стерлибашево водитель за рулем легковушки «ЗАЗ Шанс» вылетел в кювет. Известно, что он двигался в сторону деревни Арсланово и в какой-то момент не справился с управлением.

В результате аварии 47-летний водитель получил серьезные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу. Через некоторое время он скончался. Пострадала также пассажирка, 19-летняя дочь водителя. В причинах и обстоятельствах ДТП теперь разбираются сотрудники дорожной полиции.

Всего по данным ГИБДД по Башкирии за прошедшие сутки в республике произошло восемь автомобильных аварий, в которых погиб один человек и еще девять получили травмы.

- За сутки сотрудниками ГИБДД выявлено порядка 2000 нарушений правил дорожного движения, задержаны 36 нетрезвых водителей, - сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU