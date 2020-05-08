Стало известно сколько всего жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

8 Май 2020 2020-05-08T12:10:47+03:00

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С 1 апреля 2020 года и до сегодняшнего дня в Башкирии суды рассмотрели 7274 дела по фактам нарушения жителями республики режима самоизоляции. При этом судьи не только присуждают штрафы – часто используется такая мера наказания как предупреждение.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Башкирии, всего с первых дней введения режима самоизоляции в республике присудили штрафы 2301 нарушителю. При этом предупреждением отделались 1236 человек.

По данным Верховного суда республики общая сумма штрафов, которые должны выплатить граждане составила более 2,42 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU