2020-05-08T11:31:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 8 мая 2020 года: количество заболевших составило 1332 человека

За минувшие сутки в республике выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным минздрава Башкирии на 8 мая в Башкирии выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день общее количество заразившихся достигло 1332 человек. При этом неизменным остается число умерших с подтвержденным диагнозом COVID-19 – в регионе за все время скончались 14 человек.

Также согласно данным минздрава Башкирии к 12:00 часам 8 мая 2020 года с полным выздоровлением из больниц выписались 409 человек, переболевших коронавирусом. За последние сутки выписали 48 человек.

С начала пандемии новой коронавирусной инфекции в республике на наличие COVID-19 обследовали 101 тысячу 351 человек.

- На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 397 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 226, состоянии средней тяжести – 171 человек, тяжелых – 26 (из них на ИВЛ – 16 человек), - пояснили в пресс-службе минздрава Башкирии.

Также башкирские медики сообщают, что за последние сутки в регионе госпитализировали 51 человека с внебольничной пневмонией. Их уже обследовали на наличие коронавируса. В тоже время из больниц выписались 39 пациентов с ранее подтвержденной внебольничной пневмонией.

Напомним, ранее в Башкирии несколько дней подряд фиксировали резкий рост заболевших – прирост составлял порядка 80-90 человек в сутки.

В свою очередь, власти Башкирии сообщают, что будут опираться на рост заболеваемости при разработке плана по выходу из режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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