«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень

8 Май 2020 2020-05-08T11:16:31+03:00

Еще два человека оказались в больнице с тяжелыми травмами

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На днях поздно вечером на дороге между Стерлитамаком и Стерлибашево произошло жуткое ДТП. 34-летний водитель «Mazda» шестой модели двигался со стороны Стерлибашево и внезапно въехал в попутную «Восьмерку», за рулем которой находилась 22-летняя девушка. Затем водитель иномарки выскочил из машины и сбежал с места аварии. Как выяснилось, ранее его лишили прав за пьяную езду.

Как стало известно «Комсомолке», в результате аварии на месте погиб пассажир отечественной легковушки. Им оказался житель села Елимбетово 26-летний Равис И. Как выяснилось позже, женщина водитель и еще один пассажир, мужчина 27 лет, получили серьезные травмы. Их доставили в ближайшую больницу.

Вскоре водителя, по вине которого погиб пассажир «Восьмерки» задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело.

Родственники и близкие скорбят по погибшему парню.

- Ты ведь даже не пожил, не женился, не узнал что значит семья и дети, как жесток мир, что забирает молодых, - пишет тетя Рависа.

ИСТОЧНИК KP.RU