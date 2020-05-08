«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень
На днях поздно вечером на дороге между Стерлитамаком и Стерлибашево произошло жуткое ДТП. 34-летний водитель «Mazda» шестой модели двигался со стороны Стерлибашево и внезапно въехал в попутную «Восьмерку», за рулем которой находилась 22-летняя девушка. Затем водитель иномарки выскочил из машины и сбежал с места аварии. Как выяснилось, ранее его лишили прав за пьяную езду.
Как стало известно «Комсомолке», в результате аварии на месте погиб пассажир отечественной легковушки. Им оказался житель села Елимбетово 26-летний Равис И. Как выяснилось позже, женщина водитель и еще один пассажир, мужчина 27 лет, получили серьезные травмы. Их доставили в ближайшую больницу.
Вскоре водителя, по вине которого погиб пассажир «Восьмерки» задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело.
Родственники и близкие скорбят по погибшему парню.
- Ты ведь даже не пожил, не женился, не узнал что значит семья и дети, как жесток мир, что забирает молодых, - пишет тетя Рависа.
ИСТОЧНИК KP.RU