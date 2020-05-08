«Будет все плохо»: глава Башкирии попросил жителей республики не выходить из домов на День Победы

8 Май 2020 2020-05-08T11:01:55+03:00

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В минувший четверг, 7 мая, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров попросил жителей Башкирии не нарушать режим самоизоляции на День Победы. Он подчеркнул, что каждый раз, когда в других регионах происходят массовые мероприятия, наблюдается резкий рост заболевших коронавирусом.

Перед чиновниками он обозначил конкретную задачу: «выстоять в эти дни» (до 12 мая – Ред.). По словам Хабирова, нужно убеждать людей оставаться дома и не выходить на улицы.

-Особое внимание на 9 мая, потому что совершенно очевидно, если 8-го где-то люди там находятся на дачах, где-то дома сидят, 9-го мая могут они по призыву души попытаться выйти на улицу, как-то нам обязательно ваши мероприятия делать, чтобы не собирали людей, иначе это опять у нас пойдет кривая вверх и, соответственно, будет все плохо, - заявил Хабиров.

По его словам, если жители Башкирии все-таки начнут массово нарушать режим самоизоляции на День Победы, то об отмене ограничений и ослаблении режима с 12 мая можно забыть.

Напомним, Хабиров поручил чиновникам разработать примерный план выхода из режима «повышенной готовности к ЧС» и представить на оперативном совещании во вторник, 12 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU