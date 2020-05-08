Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии

8 Май 2020 2020-05-08T09:40:51+03:00

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На днях стало известно, что в Башкирии закрываются три магазина федеральной сети супермаркетов. Как ранее писала «Комсомолка», в регионе прекращают работу магазины сети «Райт», принадлежащие свердловской компании «Элемент-трейд». Всего в республике находилось пять супермаркетов: три в Уфе, два в Стерлитамаке и один в Ишимбае.

Накануне сообщалось, что два из пяти супермаркетов точно будут закрыты. Речь шла о торговых точках в Инорсе на улице Мушникова, 13 и на улице Мира, 16 в Стерлитамаке. О судьбе трех других магазинов не сообщалось. Но в магазине в ТЦ «Мир» супермаркет «Райт» сообщал о масштабной распродаже товаров.

Сегодня стало известно, что на месте закрытых в Инорсе и в Стерлитамаке супермаркетах откроются магазины другой сети – «Перекресток».

Согласно официальному сообщению от X5 Retail Group, которая управляет «Перекрестками», «интеграция завершится до конца августа 2020 года».

ИСТОЧНИК KP.RU