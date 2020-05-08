2020-05-08T09:40:51+03:00
Общество

Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии

Ранее сообщалось о закрытии нескольких магазинов известного бренда
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

На днях стало известно, что в Башкирии закрываются три магазина федеральной сети супермаркетов. Как ранее писала «Комсомолка», в регионе прекращают работу магазины сети «Райт», принадлежащие свердловской компании «Элемент-трейд». Всего в республике находилось пять супермаркетов: три в Уфе, два в Стерлитамаке и один в Ишимбае.

Накануне сообщалось, что два из пяти супермаркетов точно будут закрыты. Речь шла о торговых точках в Инорсе на улице Мушникова, 13 и на улице Мира, 16 в Стерлитамаке. О судьбе трех других магазинов не сообщалось. Но в магазине в ТЦ «Мир» супермаркет «Райт» сообщал о масштабной распродаже товаров.

Сегодня стало известно, что на месте закрытых в Инорсе и в Стерлитамаке супермаркетах откроются магазины другой сети – «Перекресток».

Согласно официальному сообщению от X5 Retail Group, которая управляет «Перекрестками», «интеграция завершится до конца августа 2020 года».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно сколько всего жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус в Башкирии на 8 мая 2020 года: количество заболевших составило 1332 человека
«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень
«Будет все плохо»: глава Башкирии попросил жителей республики не выходить из домов на День Победы
Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии
День Победы на телеканале БСТ
В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника
В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода
Жительница Уфы, призывавшая медитировать для защиты от коронавируса, скончалась от пневмонии
В Башкирии чиновник районной администрации подхватил коронавирус
В минздраве Башкирии рассказали новости о новорожденном с подозрением на коронавирус, которого бросила мама
Уфимец нашел новорожденного лосенка и решил забрать его домой
В Башкирии на трассе загорелся автобус с пятью пассажирами
В Уфе погибла студентка, выпав из окна с большой высоты
«Башинформсвязь» обеспечила услугами связи санаторий «Юматово»
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе 9 мая
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Башкирии спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 7 мая 2020
«Это тяжелая утрата»: в Минздраве Башкирии рассказали, из-за чего скончалась медсестра в Белебеевской ЦРБ
Под Уфой дачник едва не лишился обеих ног из-за неуправляемого мотоблока
День Победы 9 мая 2020 года в Башкирии: как будем праздновать, где смотреть салют
Депутаты Башкирии предложили ввести в республике тихий час
Тимур Хакимов и Торгово-промышленная палата РБ обеспечит термометрами психоневрологический интернат Нефтекамска
Федеральный девелопер Талан выплатил инвесторам 200 миллионов рублей.
Власти Башкирии рассказали, сколько сейчас занято «коронавирусных» коек
В Уфе у новорожденного ребенка подозревают коронавирус
«Учебный год мы должны закончить»: министр образования Башкирии рассказал, когда у школьников начнутся каникулы