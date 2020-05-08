В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода

8 Май 2020 2020-05-08T08:52:09+03:00

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С сегодняшнего дня, 8 мая, в Башкирии установилась по-летнему жаркая и сухая погода. Как сообщает Башгидрометцентр, столбики термометров поднимутся до +28 градусов Цельсия и установится безветренная погода.

В День Победы, 9 мая, в республике ожидается, что с юга подует ветер, а температура воздуха достигнет рекордной отметки для этого времени года – столбики термометров покажут +29 градусов. Ожидается, что ночью похолодает до +8, +13 градусов Цельсия. Синоптики предупреждают жителей Башкирии об опасности такого резкого потепления.

Летняя жара, которая установится 9 мая выше нормы на 6-8 градусов. В этой связи возрастает уровень пожароопасности в лесах и на полях.

По данным Башгидрометцентра жаркая погода продержится в республике до конца недели, а затем в регион могут прийти затяжные дожди.

ИСТОЧНИК KP.RU