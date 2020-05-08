В Башкирии чиновник районной администрации подхватил коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T07:13:13+03:00

Из-за этого на карантин закрыли корпус местной больницы

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Накануне стало известно, что сотрудник администрации Татышлинского района Башкирии заразился коронавирусом. Об этом в своих соцсетях сообщил глава района Рушан Гараев. Он подчеркнул, что информацию не публиковали, дожидаясь достоверного подтверждения диагноза.

- На сегодняшний день администрация района находится на карантине, также на карантинный режим переведен административный корпус Центральной районной больницы, - заявил глава районной администрации.

Рушан Гараев также подчеркнул, что на данный момент ведется по выявлению больных.

- Главная на текущий момент наша задача – остановить дальнейшее распространение инфекции, - отметил глава администрации Татышлинского района Башкирии.

Напомним, ранее коронавирус был подтвержден у известного в Башкирии политика, руководителя исполкома «Единой России» в республике Рустема Ахмадинурова.

ИСТОЧНИК KP.RU