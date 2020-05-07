В Башкирии на трассе загорелся автобус с пятью пассажирами
Сегодня, 7 мая, около 5 часов вечера на трассе в Стерлибашевском районе загорелся пассажирский автобус. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, ЧП произошло на 41-м километре автодороги Киргиз-Мияки – Стерлибашево. За рулем пассажирской «Газели» был 34-летний житель Стерлитамака, а в салоне маршрутки находились пять пассажиров.
Из-за чего произошло возгорание, пока точно неизвестно, но автобус выгорел дотла. К счастью, все, кто находился внутри, успели выбраться наружу, поэтому обошлось без пострадавших.
- Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU