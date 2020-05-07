2020-05-07T19:19:48+03:00
Происшествия

В Башкирии на трассе загорелся автобус с пятью пассажирами

ЧП произошло в Стерлибашевском районе республики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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Сегодня, 7 мая, около 5 часов вечера на трассе в Стерлибашевском районе загорелся пассажирский автобус. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, ЧП произошло на 41-м километре автодороги Киргиз-Мияки – Стерлибашево. За рулем пассажирской «Газели» был 34-летний житель Стерлитамака, а в салоне маршрутки находились пять пассажиров.

Из-за чего произошло возгорание, пока точно неизвестно, но автобус выгорел дотла. К счастью, все, кто находился внутри, успели выбраться наружу, поэтому обошлось без пострадавших.

- Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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