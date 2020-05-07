2020-05-07T18:40:41+03:00
Происшествия

В Уфе погибла студентка, выпав из окна с большой высоты

От полученных травм девушка скончалась, не приходя в сознание
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Алена МАРТЫНОВАФото: Алена МАРТЫНОВА
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Ранним утром 3 мая в Кировском районе Уфы молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», очевидцы вызвали скорую. Еще живую девушку доставили в больницу, но от множественных переломов и кровоизлияний 20-летняя третьекурсница уфимского колледжа скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.

Было ли падение девушки несчастным случаем или осознанным выбором, сейчас предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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