В Уфе погибла студентка, выпав из окна с большой высоты
От полученных травм девушка скончалась, не приходя в сознание
Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Ранним утром 3 мая в Кировском районе Уфы молодая девушка выпала из окна многоэтажного дома. Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», очевидцы вызвали скорую. Еще живую девушку доставили в больницу, но от множественных переломов и кровоизлияний 20-летняя третьекурсница уфимского колледжа скончалась в реанимации, так и не приходя в сознание.
Было ли падение девушки несчастным случаем или осознанным выбором, сейчас предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, по факту случившегося проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU