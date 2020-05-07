Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T17:05:42+03:00

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Сегодня на очередном оперативном совещании в уфимской администрации рассказали, как будет работать общественный транспорт 9 мая. Поскольку в столице Башкирии продолжает действовать режим самоизоляции традиционные праздничные гуляния и парад будут перенесены на более позднюю дату, а праздничный салют уфимцам предлагается посмотреть из окон и с балконов. Что касается работы общественного транспорта, то если в прошлом году автобусы ходили до глубокой ночи, то в 2020 году – всего лишь до 22.00.

- Эпидемия коронавируса заставила нас перевести наши мероприятия в дистанционный формат. Все это делается для сохранения здоровья жителей нашего города. Как только эпидемиологическая ситуация позволит, все запланированные мероприятия будут проведены с широким участием жителей Уфы и гостей столицы, - заверил заместитель главы уфимской администрации Рустем Газизов.

ИСТОЧНИК KP.RU