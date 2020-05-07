Уфимец нашел новорожденного лосенка и решил забрать его домой

7 Май 2020 2020-05-07T16:48:33+03:00

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Необычную находку обнаружил на днях уфимец прогуливаясь в лесу на окраине города – новорожденного лосенка, которому едва исполнилось два или три дня. Мужчина испугался, что его могут загрызть бродячие собаки и решил забрать его домой, но для начала решил все же проконсультироваться с охотничьим инспектором. Тот потребовал отнести лосенка обратно, поскольку его мать просто могла отойти за едой и потерять малыша. Но лосиха так и не вернулась обратно, хотя никаких следов незаконной охоты или отстрела инспекторы не нашли.

- В большинстве случаев лосихи не защищают свое потомство, а наблюдают за происходящим на расстоянии. Поэтому человеку, обнаружившему детенышей лосей, косуль и кабанов не следует тут же пытаться их «спасать». Достаточно сообщить о своей находке сотрудникам Минэкологии или охотничьих хозяйств. Они знают, что делать с найденышами, если мать в ближайшие сутки не вернется к своему потомству, - рассказал заместитель начальника отдела охраны и надзора за использованием объектов животного мира Минэкологии Башкирии Глеб Егоров.

В итоге найденыша передали в охотничье хозяйство в Аургазинском районе для реабилитации. Когда лосенок окрепнет, его выпустят в естественную для него среду обитания.

ИСТОЧНИК KP.RU