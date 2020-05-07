2020-05-07T15:53:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 7 мая 2020

Статистику предоставили в республиканском Минздраве
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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В минздраве Башкирии рассказали сколько пациентов и в каких больницах лечатся от коронавируса. По состоянию на 7 мая 2020 года в стационарах республики находятся 391 человек: состояние 223 их них оценивается как удовлетворительное, у 168 – средней тяжести, еще 26 находятся в тяжелом состоянии, а 16 пациентов даже пришлось подключить к аппаратам ИВЛ. Еще 477 человек с легкой формой заболевания находятся на амбулаторном лечении.

Большая часть пациентов, ожидаемо, находятся в медучреждениях Уфы. Больше всего подтвержденных ковидов в клинике БГМУ – 73 человека, и в РКБ им. Куватова – 32 человека. В республиканской инфекционной клинике лежат 26 человек, в ГКБ №8 – 29, в ГКБ Демского района – 9, в ГКБ №5 – 20 и в ГКБ №18 – 19 пациентов. Еще 32 пациента с коронавирусом лежат в Нефтекамской городской больнице и 27 – в Белебеевской ЦРБ. В Бирскую ЦРБ госпитализировано 12 человек, в ГБ Салавата – 9. В Чишминской, Стерлитамакской ГБ №2 и 4 и в ЦГБ Кумертау – по 8 пациентов. В Исянгуловской, Туймазинской ЦРБ – по 7 пациентов, в Белорецкой ЦРБ – 6 человек, а в медицинских учреждениях в Мелеузе и Октябрьском, а также в стерлитамакской РКИБ и в РКВД – еще по 5 пациентов.

По три пациента с коронавирусом госпитализированы в Калтасинскую, Верхнеяркеевскую и Кармаскалинскую ЦРБ, еще по два – в Янаульскую, Благовещенскую, Баймакскую и Аскинскую ЦРБ. И, наконец, в 10 больницах республики находятся еще по одному пациенту – в РКОД, РКПБ, ГКБ №13, ГКБ №21, в Давлекановской, Кушнаренковской, Краснокамской, Месягутовской, Мишкинской и Учалинской ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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