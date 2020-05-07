2020-05-07T14:50:41+03:00
Коронавирус Covid-19

«Это тяжелая утрата»: в Минздраве Башкирии рассказали, из-за чего скончалась медсестра в Белебеевской ЦРБ

По словам чиновников, смерть женщины не была вызвана коронавирусом
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Олег ЗОЛОТОФото: Олег ЗОЛОТО
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В Башкирии продолжают обсуждать смерть 56-летней медсестры в Белебеевской центральной районной больнице. Болезнь и скоротечная гибель женщины явилась настоящим шоком для ее близких и коллег, а после того, как в Белебее резко увеличилось число зараженных коронавирусом, некоторые посчитали, что именно пневмония, вызванная вирусом, а не острый бронхит стал причиной смерти медсестры.

Впрочем, на очередном брифинге в минздраве Башкирии опровергли эту информацию: по уверению замминистра здравоохранения республики, медик скончалась точно не от COVID-19.

— От имени всего министерства здравоохранения я хочу принести соболезнования родственникам и коллегам этой сотрудницы. Это тяжелая утрата и потеря, —добавила Ирина Кононова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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