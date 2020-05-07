Под Уфой дачник едва не лишился обеих ног из-за неуправляемого мотоблока
Мужчину срочно госпитализировали и остановили кровотечение
Фото: УГЗ по г. Уфе
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Накануне вечером в службу спасения поступило сообщение, что в поселке Жилино под Уфой произошло ЧП. Мужчина рыхлил землю на своем участке с помощью мотоблока, но в какой-то момент споткнулся, оступился и нажал на ручку газа. В результате мототоблок задел обе ноги пенсионера, пришлось срочно вызывать медиков и спасателей, которые остановили кровотечение и отвезли горе-дачника в больницу.
- Мужчину госпитализировали. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются, - рассказали в пресс-службе Управления гражданской защиты по Уфе.
ИСТОЧНИК KP.RU