День Победы 9 мая 2020 года в Башкирии: как будем праздновать, где смотреть салют

7 Май 2020 2020-05-07T13:24:49+03:00

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В руководстве Башкирии объяснили, как в республике будет проходить празднование Дня победы в условиях пандемии коронавируса.

Напомним, что в регионе действует режим полной самоизоляции. Жителям Башкирии нельзя выходить на улицу без строгой необходимости. Несмотря на это, власти республики подготовили несколько интересных мероприятий, среди которых не будет традиционных массовых.

Так, самым главным моментом праздника власти республики называют передачу в нацмузей Уфы медали Героя РФ генерала Шаймуратова. Награду повезут из уфимского аэропорта с колонной военной техники.

В 19 часов в республике, как и по всей стране, пройдет Минута молчания.

В 23 часа во всех районах и городах республики пройдет праздничный салют.

В 23.50 жители Башкирии присоединятся к всероссийской акции «Фонарики победы» - желающие должны погасить свет в комнатах и подойти к окнам с включенными фонариками.

Замруководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев отметил, что в праздничных мероприятиях в целях безопасности не будут участвовать ветераны. Примечательно, что всем остальным жителям Башкирии также нельзя будет поучаствовать в празднике. Все события будут транслировать по телеканалам БСТ, Вся Уфа, Россия 24 и в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU