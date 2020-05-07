2020-05-07T16:35:01+03:00
Общество

В Башкирии спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе

Голова дворняги оказалась зажатой между прутьями, причиняя боль
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Госкомитет РБ по ЧСФото: Госкомитет РБ по ЧС
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Накануне вечером в спасательную службу в городе Туймазы поступило сообщение, что собака застряла в заборе и не может выбраться на свободу. Как оказалось, хозяйка решила вечером выгулять своего питомца, но пес оказался очень любознательным и просунул морду между узкими прутьями забора, вот только вытащить обратно уже не смог. Хозяйка как могла пыталась помочь освободиться своему четвероногому другу, но все попытки оказались тщетными, поэтому пришлось обращаться за помощью к спасателям.

- После осмотра стало понятно, что без гидравлического аварийно-спасательного инструмента собаку не вытащить, необходимо было разжать прутья ограждения, что спасатели и сделали, - рассказали в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС. – К счастью, собака не пострадала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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