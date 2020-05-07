Власти Башкирии рассказали, сколько сейчас занято «коронавирусных» коек

7 Май 2020 2020-05-07T11:50:57+03:00

Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве

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Сегодня, 7 мая, во время очередного совещания в башкирском правительстве прозвучала информация о количестве свободных койко-мест в больницах республики, которые подготовили для пациентов с коронавирусом. В ходе доклада министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина выяснилось, что лечение больных с другими диагнозами, помимо COVID-19 продолжается «в полном объеме».

Однако глава Башкирии заявил, что недоволен сложившейся ситуацией. По его словам, не всем больным удается пройти плановую госпитализацию в больницах. И виной всему коронавирус.

- У нас коек коронавирусных 40% всего лишь заполнено, еще 60% пока пустые стоят. Дай бог, чтобы так и дальше было, но сейчас то мы можем лечить другие заболевания, - подчеркнул Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU