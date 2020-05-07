«Учебный год мы должны закончить»: министр образования Башкирии рассказал, когда у школьников начнутся каникулы

7 Май 2020 2020-05-07T11:37:25+03:00

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Из-за дистанционного обучения большинство школьников и их родителей очень интересует вопрос – завершится ли учеба в этом году пораньше. На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования республики уточнил, что ранних каникул ждать не придется.

- Начальная школа, с 1 по 4 классы, завершит учебу 22 мая, у остальных школьников, с 5 по 11 классы, учебный год закончится 29 мая. С 30 мая у них начинаются каникулы, - уточнил Айбулат Хажин.

- Я сторонник того, чтобы этот учебный год доучились. Тем старшеклассникам, которым предстоит сдать ЕГЭ, надо помочь с организацией подготовки к экзаменам, чтобы дистанционное обучение не стал причиной того, что они плохо сдадут экзамены, - добавил глава Башкирии Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU