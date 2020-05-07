Стало известно, когда в Башкирии начнут работать заводы и магазины

7 Май 2020 2020-05-07T11:25:30+03:00

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Сегодня, 7 мая, во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии глава республики заявил, что 12 мая власти объявят, когда не работающим предприятиям и магазинам можно будет вернуться к работе.

- Я считаю возможным, соответственно, промышленным предприятиям практически дать работать. У нас довольно большое их количество работает, я предлагаю и дальше раздвинуть створки этой части экономики, - заявил Радий Хабиров.

По его словам, отдельного внимания заслуживают и предприятия розничной торговли. Им позволят работать при определенных условиях, среди которых – наличие отдельного входа. В этом вопросе Хабиров призвал чиновников изучить опыт зарубежных стран и других субъектов.

- Пока я прошу не открывать торговые центры. Мы горизонт практически для всей экономики обозначили – 1 июня. И дай бог, что к этому мы придем с лучшими цифрами, - подчеркнул глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU