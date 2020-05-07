Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия начнет выходить из режима самоизоляции
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда республика начнет выходить из режима полной самоизоляции. Напомним, согласно распоряжению федеральных властей, для послабления режима руководители регионов должны учитывать несколько факторов: наличие свободных коек в больницах, темпы прироста заболеваемости коронавирусом и охват тестирования.
«Всю эту неделю мы фиксируем рост 70-90 человек. Мы переходим в стабильный рост. Для нас критически важно посмотреть на эту неделю и на следующую», - сказал Радий Хабиров.
Он поручил правительству к 12 мая разработать этапы по выходу республики из режима самоизоляции. В этот же день власти представят жителям республики свои решения. Хабиров заявил, что, вероятнее всего, будут открыты промышленные предприятия и новые точки розничной торговли (за исключением торговых центров). Кроме того, глава региона попросил коллег представить предложения по открытию парков и детских дворов «при соблюдении определенных правил».
ИСТОЧНИК KP.RU