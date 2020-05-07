Радий Хабиров рассказал, когда Башкирия начнет выходить из режима самоизоляции

7 Май 2020 2020-05-07T11:24:29+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, когда республика начнет выходить из режима полной самоизоляции. Напомним, согласно распоряжению федеральных властей, для послабления режима руководители регионов должны учитывать несколько факторов: наличие свободных коек в больницах, темпы прироста заболеваемости коронавирусом и охват тестирования.

«Всю эту неделю мы фиксируем рост 70-90 человек. Мы переходим в стабильный рост. Для нас критически важно посмотреть на эту неделю и на следующую», - сказал Радий Хабиров.

Он поручил правительству к 12 мая разработать этапы по выходу республики из режима самоизоляции. В этот же день власти представят жителям республики свои решения. Хабиров заявил, что, вероятнее всего, будут открыты промышленные предприятия и новые точки розничной торговли (за исключением торговых центров). Кроме того, глава региона попросил коллег представить предложения по открытию парков и детских дворов «при соблюдении определенных правил».

ИСТОЧНИК KP.RU