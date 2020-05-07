2020-05-07T11:11:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии на 7 мая 2020 года: количество заболевших составило 1243 человека

За минувшие сутки в республике выявлено 83 новых случаев заражения коронавирусом
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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По последним данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в республике выявлено 83 новых случая заражения COVID-19. Количество заболевших резко увеличилось по сравнению с предыдущими днями, когда за сутки выявлялись всего 24-36 новых случаев.

Общее число инфицированных COVID-19 в Башкирии по состоянию на 7 мая 2020 года составляет 1243 человека. Из них 391 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - на аппаратах ИВЛ. Число скончавшихся от осложнений вируса не меняется уже который день – 14 человек. Число же выздоровевших и выписавшихся пациентов увеличилось на 70 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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