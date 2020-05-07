Коронавирус в Башкирии на 7 мая 2020 года: количество заболевших составило 1243 человека
По последним данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, за минувшие сутки в республике выявлено 83 новых случая заражения COVID-19. Количество заболевших резко увеличилось по сравнению с предыдущими днями, когда за сутки выявлялись всего 24-36 новых случаев.
Общее число инфицированных COVID-19 в Башкирии по состоянию на 7 мая 2020 года составляет 1243 человека. Из них 391 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 - на аппаратах ИВЛ. Число скончавшихся от осложнений вируса не меняется уже который день – 14 человек. Число же выздоровевших и выписавшихся пациентов увеличилось на 70 человек.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 177 160 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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