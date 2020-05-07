2020-05-07T10:16:41+03:00
Происшествия

Житель Башкирии обнаружил в своем аквариуме боевой снаряд времен ВОВ

Пришлось вызвать саперов, чтобы вывезти мину за город и обезвредить ее
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: Росгвардия по РБФото: Росгвардия по РБ
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5 мая житель Стерлитамака решил устроить уборку в своем офисе и начал с очистки аквариума. Еще в прошлом году он украсил его красивым ракушечником, который выловил в местной реке и принес в офис. Вот только со временем вода начала ржаветь, а ракушки отваливаться. Присмотревшись, мужчина обнаружил под слоем ракушек ржавый металл и догадался, что это снаряд, поэтому вызвал сотрудников Росгвардии.

Прибывшие саперы внимательно осмотрели находку и пришли к выводу, что это неразорвавшаяся мина еще времен Великой Отечественной Войны.

- Взрывотехники вывезли снаряд в безопасное место за городом и обезвредили, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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