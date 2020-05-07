В Башкирии молодая женщина не справилась с управлением и вылетела в кювет

7 Май 2020 2020-05-07T09:31:24+03:00

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Накануне днем, 6 мая, в Буздякском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, в трех километрах от райцентра 35-летняя местная жительница за рулем «Опель Астры» не справилась с рулевым управлением и вылетела в кювет, после чего иномарка опрокинулась в паре метров от чужого садового участка. Лишь по счастливой случайности никто из прохожих не пострадал, саму же горе-водительницу с травмами отвезли в больницу. Причины и обстоятельства аварии сейчас устанавливают дорожные полицейские.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано пять автомобильных аварий, в которых пять человек получили травмы, - добавили в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU