2020-05-07T08:54:43+03:00
Происшествия

Долгие поиски пропавшего парня из Башкирии закончились трагедией

Молодого человека обнаружили мертвым на кладбище
Рустем АХУНОВ
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Пропавшего летом 2019 года 27-летнего парня из Башкирии обнаружили мертвым на кладбище.

По предварительной информации, поиски молодого человека начались летом 2019 года. Парень долгое время не выходил на связь с близкими, и те решили обратиться за помощью к волонтерам и полицейским. Начались поиски, которые тогда ни к чему не привели.

Накануне пришли плохие новости. По данным источника «КП-Уфа», скелетированные останки пропавшего молодого человека обнаружили на заброшенном кладбище далеко от дома. По всей видимости, он наложил на себя руки. Опознать его смогли только по набору документов, который обнаружили рядом с телом.

Сейчас стражи порядка устанавливают истинные причины смерти молодого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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