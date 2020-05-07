В минздраве Башкирии рассказали, насколько опасен коронавирус для беременных женщин

7 Май 2020 2020-05-07T09:02:39+03:00

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Из-за пандемии коронавируса многие женщины, ожидающие рождения ребенка, сильно обеспокоены: а что будет, если они заразятся коронавирусом, насколько инфекция опасна для будущего малыша. В минздраве Башкирии поспешили успокоить будущих мам: при нормальном течении беременности женщины в положении не относятся к группе риска. Но если у беременной есть серьезные сопутствующие патологии – сахарный диабет, гипертония, астма, проблемы с дыхательной системой и др. – коронавирус может быть очень опасен.

Также, как сообщает издание Ufacitynews.ru, вести беременность дистанционно тоже не получится – женщине нужно регулярно сдавать анализы и делать необходимые скрининги. Если коронавирус обнаруживается на поздних сроках, врачи принимают решение о способе родов, пока предпочтительным способом остается естественное рождение, а не кесарево сечение. Кстати, точных данных по поводу, передается ли коронавирус от матери к малышу внутриутробно нет до сих пор.

Сейчас в Башкирии коронавирус подтвержден у 10 беременных женщин: 9 из них переносят болезнь в легкой форме и находятся дома, а одна в стационаре и уже готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU