Температура под 40 и сухой кашель: житель Башкирии, переболевший коронавирусом, рассказал о своих ощущениях во время болезни

7 Май 2020 2020-05-07T08:30:40+03:00

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Коронавирус – очень коварная болезнь, у кого-то она проходит практически бессимптомно, а кого-то отправляет в реанимацию с тяжелой одышкой и серьезными проблемами с легкими. Житель Башкирии Павел Перерва оказался в числе последних и неделю пробыл в реанимации на аппарате ИВЛ, но благодаря стараниям врачей все же пошел на поправку.

Как рассказал мужчина, 6 апреля он лег в РКБ им. Куватова на плановую операцию по удалению щитовидной железы, а уже вечером в больнице объявили карантин из-за вспышки коронавируса.

- 7 апреля у меня взяли тест, он оказался отрицательным, а второй уже был положительным. КТ показала, что у меня воспаление легких, - рассказал Павел Перерва в беседе с ИА «REGNUM».

Уже 15 апреля у мужчины поднялась температура под 40, появился мучительный сухой кашель – его перевели в инфекционную больницу, где в реанимации подключили к аппарату ИВЛ. Неделю врачи боролись за жизнь своего пациента, и, наконец, он пошел на поправку и уже готовится к выписке.

ИСТОЧНИК KP.RU