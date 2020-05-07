2020-05-07T07:55:12+03:00
Общество

Стало известно, когда в Башкирии могут открыться магазины

Многие предприятия, особенно производящие и продающие мебель, терпят серьезные убытки
Яна БАЗЕКИНА
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Мебельные фабрики и рынки не работают из-за панэпидемии коронавирусаМебельные фабрики и рынки не работают из-за панэпидемии коронавирусаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне в правительстве Башкирии прошел в режиме онлайн «Промышленный час», на котором поднялся вопрос о плачевном состоянии республиканских мебельных предприятий. Всего в регионе 130 производителей мебели, но из-за эпидемии коронавируса фабрики стоят, магазины закрыты, а ведь многие предприниматели брали кредит на производство, сотрудникам нужно выплачивать зарплату, да и налоги никто не отменял.

Так, например, учредитель компании «Уфамебель» Виктор Кочубей рассказал, что коллектив даже занялся пошивом многоразовых масок и защитных костюмов, раз нет возможности продавать основную продукцию. А директор мебельной фабрики «Велес» Руслан Салахов пожаловался, что его предприятию даже пришлось просить у банка о «кредитных каникулах».

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил министрам обсудить меры поддержки мебельным и другим предприятиям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, а также подумать – когда в республике смогут открыться все магазины.

– Сейчас мы изучаем практику других регионов. И конечно, будем смотреть, что происходит у нас. Прошу обсудить сроки открытия магазинов непродовольственной продукции при соблюдении жёстких санитарных требований, – сказал Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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