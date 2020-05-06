Уфимец устроил кровавую расправу над хозяйкой квартиры, в которой он жил

6 Май 2020 2020-05-06T21:01:03+03:00

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53-летнюю уфимку жестоко убил ее 61-летней квартирант.

От собственного источника «КП-Уфа» стало известно о жутком инциденте, который произошел в Калининском районе столицы. Вечером 2 марта в одной из квартир в северной части города стражи порядка обнаружили изрезанное ножом тело 53-летней женщины.

Вскоре был найден и вероятный убийца – 61-летний мужчина, который снимал у погибшей комнату. По всей видимости, в один момент между ними возникла ссора и убийца изощренно убил женщину 11 ударами ножом в шею, плечи, грудь и живот.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства жестокого убийства женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU