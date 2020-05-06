Коронавирус в Башкирии, последние новости на 7 мая 2020 года: число зараженных выросло до 1 160 человек
«КП – Уфа» продолжает публиковать новости о распространении коронавируса в Башкирии. Так, по состоянию на утро 7 мая 2020 года в республике число заболевших COVID-19 достигло 1 160 человек. Уже второй день в регионе зафиксирован спад заболевания.
Количество погибших остается на таком же уровне – с начала эпидемии в регионе от вируса погибли 14 человек. Это число не увеличивается больше 10 дней.
Зато растет количество выздоровевших – 6 мая с выздоровлением из клиник выписали 30 человек, всего за все время эпидемии в Башкирии выздоровели 289 человек.
На стационарном лечении остаются 440 человек: 292 в удовлетворительном состоянии, 114 – средней тяжести и 34 – в тяжелом, жизни 18 пациентов поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении, то есть дома, находится 417 человек с легкой формой заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU