Коронавирус в Башкирии, последние новости на 7 мая 2020 года: число зараженных выросло до 1 160 человек

6 Май 2020 2020-05-06T20:10:57+03:00

Последние новости о ситуации в Башкирии с коронавирусом на утро 7 мая 2020 года, что известно на данный момент

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«КП – Уфа» продолжает публиковать новости о распространении коронавируса в Башкирии. Так, по состоянию на утро 7 мая 2020 года в республике число заболевших COVID-19 достигло 1 160 человек. Уже второй день в регионе зафиксирован спад заболевания.

Количество погибших остается на таком же уровне – с начала эпидемии в регионе от вируса погибли 14 человек. Это число не увеличивается больше 10 дней.

Зато растет количество выздоровевших – 6 мая с выздоровлением из клиник выписали 30 человек, всего за все время эпидемии в Башкирии выздоровели 289 человек.

На стационарном лечении остаются 440 человек: 292 в удовлетворительном состоянии, 114 – средней тяжести и 34 – в тяжелом, жизни 18 пациентов поддерживают аппараты искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении, то есть дома, находится 417 человек с легкой формой заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU