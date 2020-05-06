В мэрии Уфы прокомментировали давку на переправе во время самоизоляции

6 Май 2020 2020-05-06T19:11:47+03:00

Имеющийся малый транспорт попросту не успевал их своевременно доставить на другой берег.

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На майских праздниках, 1 мая, уфимцы на переправе «ДОК» в ожидании лодок устроили настоящее столпотворение. Как ранее сообщала «КП – Уфа», во время самоизоляции горожане устроили давку – имеющийся малый транспорт попросту не успевал их своевременно доставить на другой берег.

В мэрии прокомментировали случившееся. Как сообщает издание «Подъем» со ссылкой на пресс-секретаря администрации, на месте был небольшой час-пик, который и попал на видео. Также Марсель Байдавлетов отметил, что 1 мая на пристани работала паромная переправа, но люди предпочли воспользоваться услугами частников.

- Ситуация изменилась. Рядом работает переправа в штатном режиме. Жители решили пересесть к частным лодочникам и на них переехать. Был небольшой час пик, когда люди передвигались и это попало в кадр, - сказал Байдавлетов.

ИСТОЧНИК KP.RU