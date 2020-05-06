В Башкирии школьников застукали за опасным занятием во время самоизоляции
Ребята бегали по крыше магазина
кольники бегали по крыше магазина и прыгали вниз.
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На днях, на майских праздниках, жители Белебея застукали несовершеннолетних за опасным для жизни занятием во время самоизоляции. Школьники бегали по крыше магазина и прыгали вниз. Ребят заметил бдительный горожанин, сфотографировал их и выложил в социальные сети с надеждой, что кто-нибудь узнает своих детей.
Часть пользователей соцсети поддержала автора, а остальная часть наоборот же.
- Вы что, сами по крышам в детстве не ходили? Лучше пусть так гуляют, чем за компьютерами сидят, - пишет местная жительница.
ИСТОЧНИК KP.RU